Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan '100. Yıl Kurtuluş Festivali' sebebi ile kentte ağırlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu anlattı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansı, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş dinledi. Bilecik'in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve tarihsel süreci hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Konferans sonrasında Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ortaylı'ya teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu, Bilecik seramiği üzerine yansıtılan Atatürk portresi hediye etti.

Başkan V. Subaşı, yaptığı açıklamada, ‘'Şehrimizin ve ülkemizin bağımsızlığa uzanan yolda yaşadığı zorlukları ve şehrimizin Milli Mücadele dönemi konulu konferansımız, vatandaşlarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. Bugün engin tarih bilgilerini vatandaşlarımızla paylaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Kurtuluşumuzun 100'üncü yılı kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Konferans programında ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan eski Bilecik fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.