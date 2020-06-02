İlçe Başkanı Soydan, "Yağmur ve doludan zarar gören halkımızın yanında olacağız"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu nedeni ile bazı işyerlerini, evler ve tarlalar sel sularına mağrur kalmıştı. Bunu için zarar gören çiftinin yanında olacaklarını ve hasar tespit çalışmalarının başladığı anlatan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, "Pazaryeri ilçemizde yağan şiddetli yağmur ve dolu yüzünden bazı tarım arazilerinde maddi zarar gelmiştir. Yağan yağmur ilçe sokaklarımızda taşkına neden olmuş ve bazı ev, işyerlerinde su baskını yaşanmıştır. Şiddetli yağan yağmurdan zarar gören vatandaşlarımıza ve evlerini, işyerlerini su basan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler üzerimize düşen görevi yaparak bu yaşanan doğal afetten zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlayacağız” dedi.