İlçe Emniyet Müdürlüğünden Koronovirüs denetimi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ilçe girişlerinde Koronovirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçeye giriş yapan araçlar durdurulurken, sürücü ve araç içindeki vatandaşların yaşları kontrol edildi. Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sürücüleri ve yanlarındaki yolculara 65 yaş ve üstü vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarıda bulunarak dışarıya çıkan vatandaşların ise maske takmaları konusunda bilgilendirme yaptılar.