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İlçe halkının Ramazan ayını kutladı

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede cadde ve sokakları tek tek gezerek, ilçe halkının Ramazan ayını kutladı.

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede cadde ve sokakları tek tek gezerek, ilçe halkının Ramazan ayını kutladı.


Suer, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların evlerine giderek, sosyal mesafe çerçevesinde Ramazan ayını kutladı. Burada yaşlıların hal ve hatırlarını soran Suer, "Mübarek Ramazan ayına bizleri kavuşturan yüce Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Bu mübarek ayın ilk gününde Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımla ile birlikte, hemşehrilerimizi ve ilçe esnafımızı ziyaret ederek Ramazan-ı şeriflerini kutladık. Bu Ramazan ayında kıymetli hemşehrilerimizle yan yana iftar yapamasak ta, kalplerimizdeki sevgi ve muhabbetimiz ile her zaman yanlarındayız" dedi.

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