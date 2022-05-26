İlçe Milli Eğitim Müdürleri istişare toplantısı yapıldı

Bilecik'te her ay farklı bir ilçede yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı bu ay Merkez ilçe de öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapılan toplantıya Eğitim Müfettişi Başkanı Erdal Bayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Bilal Eği, İsa Güneş, Ali Güder, Süleyman Özdemir ve Zekai Çobandere ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Müdürü Akyol, "Toplantıya katılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü birim amirlerine, İlçe Milli Eğitim müdürleri ile şube müdürlerine teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.