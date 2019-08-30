Bilecik’te Ağustos ayı İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.
Bilecik'te Ağustos ayı İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.
Pazaryeri İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, şube müdürleri ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda güncel idari konular işlenirken, 2019-2020 yılı umre organizasyonunda görevlendirilecek teklife tabi görevlilerin seçiminin yapılması, 2019-2020 yılı umre organizasyonu planlamaları, 2019 yılı camiler ve din görevlileri haftası etkinliklerinin görüşülmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının 'Geçici Öğretici İşlemleri' yazısı, sigara ile mücadele konuları ele alındı.