Bilecik'te Ağustos ayı İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.

Pazaryeri İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, şube müdürleri ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda güncel idari konular işlenirken, 2019-2020 yılı umre organizasyonunda görevlendirilecek teklife tabi görevlilerin seçiminin yapılması, 2019-2020 yılı umre organizasyonu planlamaları, 2019 yılı camiler ve din görevlileri haftası etkinliklerinin görüşülmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının 'Geçici Öğretici İşlemleri' yazısı, sigara ile mücadele konuları ele alındı.