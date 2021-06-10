İlçe müftüleri toplantısı Yenipazar'da yapıldı

Bilecik'te haziran ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Yenipazar ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığındaki toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve ilçe müftüleri katıldı. Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, pandemi sürecinde aile eğitimleri, 2021 yılı üçüncü dönem vaaz ve irşad programı, din istismarı ile mücadele seminerleri, 4-6 yaş Kur'an kurslarının ihtiyaçları ve diğer güncel konular görüşüldü.