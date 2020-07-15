İlçe Müftüsü Mustafa Topal'ın şiir kitabı yayımlandı

Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal, ‘Ah şu gönlüm' isimli ilk şiir kitabını yayımladı.

Fırsat buldukça içinde yoğunlaşan duygularını kaleme döken Müftü Topal, Şeyh Edebalı diyarının kendisine uğurlu geldiğini söyledi. Müftü Mustafa Topal, basımını gerçekleştirdiği ilk kitabını ziyaretçileri ve sevenlerine armağan ediyor. Müftü Topal, şiire öğrencilik yıllarında ilgi duymaya başladı. Yaşantısı boyunca çeşitli tarzlarda şiir kitapları daima baş ucunda durdu. Lise yıllarından bu yana fırsat buldukça şiirler yazdı. Diğer taraftan nesirler yazdı. Görevli olarak bulunduğu şehirlerdeki mahalli gazetelerde makaleler yazdı. Aylık Avrupa dergisinin ilk sayısında makalesi yayınlandı. Halen görev yaptığı Bilecik ve Bozüyük'teki mahalli gazetelerde yazmaya devam ediyor.

Müftü Mustafa Topal, ilk şiir kitabıyla alakalı açıklamada “Hayat çalkantılarla sürer. Sürur da elemde tabii seyrin serencamıdır. Bu meyanda şiir gönül dilidir. İnsan zaman olur sürurunu, zaman olur elemini mısralara döker. Aynı zamanda şiir ortak dildir kültürümüzde. Gelenek ve göreneklerimiz şiir ile şekillenir. Biz de şiir cemiyet yaşantımızın zenginliğidir. Bir aşığın feryadıdır, bir ızdırabın çığlığıdır, bir sevincin naralarıdır. Toplumun ortak ruh halinin ortaya dökülmesidir. Bazen bir cenk hikayesidir, bazen bir felaket ağıtıdır. Büyüklerimizin masalı, annelerinin ninnisi, çobanların kavallarında yankıdır. Aslında insanlığın ortak dilidir şiir. Kültürleri birbirleri ile tanıştıran, yaklaştıran ve buluşturan ortak duyguların mısralarla terennümüdür. Biz de vakit buldukça, içimizde yoğunlaşan duygularımızı kaleme dökmeye çalıştık. Büyüklerimizden duyduklarımız, dinlediklerimiz ve okuduklarımız duygularımızın dile gelmesine ışık oldu. Bu kitaptaki her mısra ruh dünyamın kelime kelime toplum hayatına katılmasıdır. Gönül diliyle sizlerle buluşmak bahtiyarlığına kavuşma ifadeleridir.” dedi.