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İlk kez bir araya geldiler

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu üyeleri yapılan kongre sonrası ilk kez bir araya gelerek görev dağılımı yaptı.


AK Parti 7. Olağan Bilecik İ Başkanlığı Kongresinde il başkanı seçilen Serkan Yıldırım, dün aldığı mazbatasının ardından ayağının tozuyla il yönetim kurulu üyeleri bir araya topladı. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Toplantı Salonunda İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştiren toplantıya 40 kişilik il yönetim kurulu üyelerinin tamamı katıldı. Toplantıda İl Yürütme Kurulu üyeleri seçilirken, 15 kişilik listede en göze çarpan isim Servet Yılmaz oldu. Yılmaz'a İl Teşkilat Başkanlığı görevi verildi.

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