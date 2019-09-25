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İlk rauntta rakibini nakavt ederek şampiyon oldu

Bilecik’in Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu Ayşe Turan, "İnegöl Harun Alan Spor Kulübü Kick Boks Gala Gecesinde" rakibini ilk rauntta nakavtla yenerek ilçesine kupa kazandırdı.

Bilecik'in Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu Ayşe Turan, "İnegöl Harun Alan Spor Kulübü Kick Boks Gala Gecesinde" rakibini ilk rauntta nakavtla yenerek ilçesine kupa kazandırdı.


Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri ve Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu Ayşe Turan, K-1 Büyük Kızlarda 70 kilogramdaki rakibini ilk rauntta nakavtla yenerek Pazaryeri'ne birincilik kupası kazandırdı. Spor kulübünden yapılan açıklamada “Gala gecesine toplam 30 kick boks sporcusu katılmış olup karşılaşmalar açık havada yapıldı. Antrenör Fehmi Piliç'in yönetiminde, ilçemizden bir sporcunun katıldığı yarışmada rakibini nakavtla yenen Ayşe Turan'ın başarısı ilçede sevinçle karşılandı” ifadelerine yer verildi.

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