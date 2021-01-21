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İlk ürünü Başkan Yaman tattı

Bilecik’in Bayırköy beldesinde ejder meyvesi yetiştiriciliği için deneme çalışmaları sürerken, olgunlaşan ilk ürünü tadan Belediye Başkanı Mustafa Yaman meyveyi çok beğendiğini söyleyerek, "Ejder meyvesi yetiştirmek isteyen vatandaşımıza elimizden gelen ne varsa o desteği vermeye hazırız" dedi.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde ejder meyvesi yetiştiriciliği için deneme çalışmaları sürerken, olgunlaşan ilk ürünü tadan Belediye Başkanı Mustafa Yaman meyveyi çok beğendiğini söyleyerek, "Ejder meyvesi yetiştirmek isteyen vatandaşımıza elimizden gelen ne varsa o desteği vermeye hazırız" dedi.


Bayırköy halkından Mehmet Kılıç, kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriciliği için deneme çalışmalarına tamamlayarak seri üretime geçildi. Serada deneme amaçlı ekilen meyveden ilk ürünü alınan ejder meyvesi üretici Mehmet Kılıç, bunun Belediye Başkanı Mustafa Yaman tattırdı. İlk ürünü tadının gayet güzel olduğunu anlatan Başkan Yaman, "Özellikle bağışıklık sistemine, insülin direncini ve karaciğer yağlanmasının azalmasına faydalı C ve B vitamin deposu da olan meyvenin beldemizde yetiştirilmesi için belediye olarak aynı hurma zeytin ve ceviz fidanına verdiğimiz desteği verdi. Ejder meyvesi yetiştirmek isteyen vatandaşımıza elimizden gelen ne varsa o desteği vermeye hazırız. Bu konudaki emeğinden dolayı Mehmet kardeşimizde tebrik ediyor kolaylıklar diliyorum" dedi.



"Beldemizde bir ilk"


Beldelerinde bir ilkin gerçekleştiğini anlatan Başkan Yaman, "Ülkemizde de yavaş yavaş tanınmaya başlanan ejder meyvesi, beldemizde de deneme aşamalarından sonra, serada ekimi yapılmaya başlandı. Yaklaşık 1-1,5 senede dikilerek meyvesini vermeye başlayan ve ekonomik olarak getirisinin de yüksek olan meyveden yılda yaklaşık 4 kez ürün alınabilmektedir. Bakımı gayet basit olan ejder meyvesi zirai ilaç kullanılmadan sadece organik gübre ile bakılıp fazla su istememektedir. Bu meyve, pek çok özelliği içinde barındırmaktadır" dedi.

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