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İlk ve ortaokuldan mezun olan öğrencilerin mezuniyet sevinci

Bilecik’te korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir okul sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olacak şekilde mezuniyet töreni tertip edildi.

Bilecik'te korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir okul sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olacak şekilde mezuniyet töreni tertip edildi. İlk ve ortaokuldan mezun olan öğrencilerin mezuniyet sevinçleri yüzlerine yansıdı.


Bilecik'te eğitim veren bir okulun 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri için okul bahçesinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olacak şekilde mezuniyet töreni tertip edildi. Mezuniyet töreninde kalabalığı engellemek için öğrenciler farklı saatlerle sınıf sınıf grupları şeklinde törenlerini gerçekleştirdiler. Düzenlenen törende okul 1'inci Gökçe Selen İçöz, 2'incisi Ayça Öykü İçöz ve okul 3'üncüsü Özlem Aksu paketlerini teslim aldı. Aynı zamanda okulun ortaokul bölümü 1'incisi Yüsra Fatma Ak ve Anadolu Lisesi 1'incisi Gökçe Selen İçöz için yaş kütüğüne plaket çakma töreni gerçekleştirildi.

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