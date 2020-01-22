İlk yardım hayat kurtarır

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ahmet Tuğrul Zeytin, Türkiye'de ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşın yaşamını kaybettiğini ya da sakat kaldığını söyleyerek, "Bu nedenle ilk yardım uygulayacak olan kişilerin mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları son derece önemlidir" dedi.

Uzman Doktor Ahmet Tuğrul Zeytin ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetlerde olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemli olduğunu söyledi. İlk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacağını ifade eden Zeytin, sözlerine şöyle devam etti;

"Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri gelene kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama ilk yardımdır. Dolayısıyla bu doğrultuda hareket edilmeli gerektiğinde güvenliği alarak sadece doğru pozisyonda hiçbir şey yapmadan sağlık çalışanlarını beklemekte bir ilk yardımdır. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilk yardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilk yardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır. Ancak ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir."

"Ücretsiz 16 saatlik ilk yardım uygulamalı temel eğitimleri verilmektedir"

Uzman Doktor Ahmet Tuğrul Zeytin, ilk yardım bilincini artırmak için bir çok yeni çalışma başlatıldığı anlatarak, "Müdürlüğümüz tarafından toplumda ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla ilk yardım konusunda ilimizde bir dizi yeni çalışma başlatılmıştır. Bu nedenle öğretmen, polis, asker, itfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinde görev alan kişiler (AFAD) gibi öncelikli meslek grupları başta olmak üzere tüm halkımızın ilk yardım konusundaki eksik ya da yanlış bilgilerinin giderilmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzce ücretsiz 16 saatlik ilk yardım uygulamalı temel eğitimleri verilmektedir. 2020 yılı içerisinde ve önümüzdeki yıllarda ilk yardım eğitimi almış sertifikalı ilk yardımcı sayılarının ve niteliklerinin artmasına ve toplumumuzun ilk ardım konusunda bilinçlendirilmesine il sağlık müdürlüğü olarak öncelik vermekteyiz. Eğitim merkezimizce verilen sertifikalı ilk yardım eğitimi 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler olup, eğitim sonunda kursiyerler test ve uygulama sınavına tabi tutulmaktadır. Sınavda başarılı olan kursiyerlere 3 yıl süreyle geçerli olan İlk yardımcı Sertifikası ve İlk yardımcı Kimlik Belgesi verilmektedir. 3 yılın sonunda 8 saatlik güncelleme eğitimi ile sertifika süresi üç yıl daha uzatılabilmektedir. Ayrıca 2 saatlik ilk yardım farkındalık eğitimleri seminer şeklinde toplumun bilinçlendirilmesi anlamında il sağlık müdürlüğümüz ilk yardım eğitmenlerince halkımıza verilmektedir” dedi.