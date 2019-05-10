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İlkokul öğrencilerden jandarma karakoluna ziyaret

Bilecik’in Osmaneli İlçesi Osmangazi İlkokul öğrencileri, jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerlerle bir araya geldiler.

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Osmangazi İlkokul öğrencileri, jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle bir araya geldiler.


Öğrencilere, Okul Müdürü Şenol Altıntaş ve sınıf öğretmenleri, Elif Çakır, Aycan Öven eşlik etti. İlçe Jandarma Komutanlığı binasının önünde personel tarafından karşılanan ve daha sonra bina içerisini davet edilen öğrencilere jandarmanın çalışmaları anlatıldı.


Okul Müdürü Şenol Altıntaş , "Okul öncesi çağdan itibaren milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını çocuklarımıza yerleştirmek amacındayız. En çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çocuklarımıza bunu benimsetmek, vatan, millet ve asker sevgisini göstermek istedik. Bizi misafir eden tüm askerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Jandarma Komutanlığı ziyareti sonunda mutlu oldukları gözlenen öğrenciler, karakol personeli ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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