İlyasbey köyünün tarihi araştırılıyor

Bilecik'in İlyasbey köyü, tarihi araştırılmak üzere mercek altına alındı.

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde İlyasbey köyünün tarihi araştırılmak üzere araştırma ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Tarihe ışık tutacak çalışmalara devam ettiklerini belirten Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Şehrimizin her köşesinde ayrı bir tarih, ayrı bir kültür, ayrı bir değer ile karşılaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Öyle bir değerin üzerinde bulunuyoruz ki bu konuda böyle kadim bir şehirde yaşamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şehrimize 15-20 dakika mesafede bulunan; tarihi 14-15. yüzyıla dayanan camileri, hamamları, günümüze ışık tutan mezar taşları, 2. Murat döneminde 'Devlet Adamı' olarak yaşayan ve köyümüze ismini veren İlyasbey'in mezarının bulunduğu köyümüze birtakım araştırmalarda bulunmak üzere müdürümüz, uzman arkeoloğumuz ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen hocalarımız ile incelemelerde bulunduk. İnşallah yapılan araştırmalar ve incelemeler tarihimize ve değerlerimize ışık tutularak hak ettiği değere çıkacaktır” ifadelerini kullandı.