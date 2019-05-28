İmar Barışında son tarih 15 Haziran

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yaptığı açıklamada, “Nisan 2019 itibariyle İmar Barışına 10,5 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapı Kayıt Belgesi alınmasına dair formun doldurulması ve kayıt belge bedelinin ödenmesi süresince vatandaşlarımızın beyanı esas alınarak sorumluluk yapı sahiplerinde olacağından form ve bedel hesabının yapıdaki aykırılık esas alınarak yapılması önem taşımaktadır. İmar Barışı 2018 yılından önce yapılmış olan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıları kapsadığı için 2018 yılından sonra yapılan yapılara Yapı Kayıt Belgesi alanların binaları yıkılacak, belgeleri iptal edilecek, ödedikleri bedel gelir kaydedilecek ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak ilgili kanun hükümlerine göre cezalandırılacaktır. İlimizde şu ana kadar 18 adet belge iptal edilip ilgilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca 8 adet belge iptal işlemleri devam etmektedir. Kaçak inşaatlara asla izin verilmeyecektir. Hazırlanan kanun bir imar affı değil, yıllardır birikerek çözümsüz hale gelen vatandaşla devlet arasındaki sorunların çözülmesi için yapılan bir imar barışıdır. Bu imar barışı bir milat kabul edilecek ve bundan sonraki uygulamalarda çözülemeyecek sorunların olmaması için her türlü yasal önlemler alınacaktır. Milyonlarca vatandaşın devlet ile olan bu sorunlarına çözüm getirecek olan İmar Barışı kanunun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, İmar Barışına son başvuru tarihinin 15 Haziran 2019 olduğunu belirterek vatandaşlarımızın bu fırsattan yararlanmalarını ve yalan beyanda bulunmamalarını hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.