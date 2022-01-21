İmzalanan protokolde öğrencilerinin staj eğitimlerine öncelik verilecek

İmzalanan protokol ile üniversite öğrencilerinin staj eğitimlerine öncelik verilecek.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan arasında imzalanan protokolle üniversite öğrencilerinin 3+1, 7+1 ve staj eğitimleri için anonim şirket tarafından öncelik verilmesi gibi konularda mutabakat sağlandı. Protokol kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARAL) aracılığıyla araştırma, test ve analizler yapmaya ilişkin ortak proje çalışmaları yapılması, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çeşitli Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor.

“Önemli bir adım attık”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, “Kentimizde faaliyet yürüten tüm sanayi kuruluşları ile şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak iş birlikleri yapmaktayız. Bugün imzaladığımız protokolle, şehrimizin önemli bir markası olan anonim şirket ve üniversitemiz arasında iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım attık. Bölge sanayisinin üniversitemizden; üniversitemizin de sanayi kuruluşlarından karşılıklı faydalanmalarına yönelik çalışmalarımız ivmelenerek devam edecek” ifadelerini kullandı.