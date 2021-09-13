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İnegöl-Bilecik yolunda yapım, onarım ve genişletme çalışmaları

Bilecik-İnegöl karayolunda bozuk olan yolun yapım, onarım ve genişletme çalışmaları başlandı.


Bilecik'ten Bursa'nın İnegöl ilçesine giden karayolunda Bilecik il sınırları içinde kalan Kendirli, Elmabahçe, İkizce, Koyunköy ve Bahçecik köylerinin bulunduğu güzergah geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. İnegöl sınırından sonra kalan, önceden köy sonradan mahalle olan Karahasanlar, Sülüklügöl, Cemiyet, Tekke, Bayramşah, Dömez, Akbaşlar, Şipali ve Kırsal mahallerinin muhtarları, 15 kilometrelik bağlantı yolunun sıcak asfalt yapılması istemişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi yolun yapım ihalesini tamamlamasının ardından yapım, onarım ve genişletme çalışmalarına başlanırken, yolun temmuz ayında bitmesi bekleniyor.

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