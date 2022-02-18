İnhisar Belediyesi öğrencilerin gezisi için araç tahsis etti

İnhisar Belediyesi, anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin Eskişehir gezisine gitmeleri için bünyesinde bulunan araçları tahsis etti.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde belediye araçlarıyla Eskişehir'de keyifli vakitler geçirdiler. Öğrenciler Kaptan Pengu ve Arkadaşları isimli animasyon filmini izlediler.

Öte yandan öğretmenler ve öğrenciler, kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'e teşekkür etti.