İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnhisar'da asayiş ve trafik denetimleri

Bilecik’in İnhisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi başta olmak üzere asayiş ve trafik denetimlerimiz devam ediyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi başta olmak üzere asayiş ve trafik denetimlerimiz devam ediyor.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "BuYoldaHepBirlikteyiz" sloganıyla başlattığı, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına azami özen gösterilmesine yönelik çalışmalar, İnhisar'da titizlikle uygulanıyor.


İnhisar'da kurallara çok yüksek oranda riayet edildiğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Yaptığımız denetimlerde kurallara yüksek oranda uyulduğunu tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için yaptığımız denetimler, gece gündüz, yer ve zaman ayrımı yapmaksızın sıkı şekilde devam edecek. Bu süreçte fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.