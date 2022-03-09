İnhisar'da içme suyu KDV indirimiyle 1 lira 40 kuruş oldu

İnhisar Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Kepez başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin en önemli maddesi olan şebeke suyu fiyat tarifesi, 'Cumhurbaşkanlığı KDV İndirimi Kararnamesi' doğrultusunda görüşülüp yüzde 7 KDV indirimi yapılarak, bir ton su (atık su, çevre ve tertemizlik vergisi, katma değer vergisi dahil olmak üzere), 1 lira 50 TL kuruştan 1 lira 40 kuruşa indirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Mehmet Kepez, “2019 Mart ayında 2 lira olan su bedeli, yeni meclis tarafından 1 lira 50 kuruş indirilmiş ve 2020, 2021, 2022 yıllarında sıfır zam yapılmış, aynı zamanda 2022 yılı için KDV indirimi yapılarak hemşehrilerimizin temel ihtiyacı olan suyu daha ucuz kullanmaları sağlanmıştır” dedi.