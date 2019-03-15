İnşaat malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü hafif yaralandı

Bilecik'te inşaat malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, 17:00 sıralarında Bayırköy beldesi yakınların da meydana geldi. Fabrikadan yüklediği inşaat malzemelerini götürmek için yola çıkan Selim Şen yönetimindeki 11 DJ 613 plakalı TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada TIR sürücüsü Şen yaralandı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Şen'i ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şen'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.