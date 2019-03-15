İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü hafif yaralandı

Bilecik’te inşaat malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Bilecik'te inşaat malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü hafif yaralandı.


Kaza, 17:00 sıralarında Bayırköy beldesi yakınların da meydana geldi. Fabrikadan yüklediği inşaat malzemelerini götürmek için yola çıkan Selim Şen yönetimindeki 11 DJ 613 plakalı TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada TIR sürücüsü Şen yaralandı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Şen'i ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şen'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.