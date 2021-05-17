İnşaatlarda kullanılan beton kaliteleri profesyonel ellerde

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak başkanlığında Bilecik'te faaliyet gösteren 9 adet yapı denetim firması ve laboratuvarın katılımıyla ZOOM uygulaması üzerinden online toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Müdürü Badak, "Korona virüs (Covid-19) salgını ve tam kapanma süreci içerisinde yapı denetim sisteminde yaşanan sorunlar, çözümler, öneriler ve son gelişmelerle ilgili bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. 2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanunla 19 pilot ilde uygulama başlamış ve 2011 yılından itibaren tüm Türkiye'de ve Bilecik'te de yapı denetim uygulaması yaygınlaştırılmıştır. 4708 sayılı yapı denetimi kanunun uygulanmasına yönelik detayların, usul ve esaslarının açıklandığı yönetmelikte yapılan düzenleme ile birçok konuda değişikliğe gidilmiş olup 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile ülkemizde yapılacak yapıların daha güvenli ve fonksiyonel olmaları amacıyla denetim çalışmalarının daha verimli olması hedeflenmiş ve yapı denetim firması seçiminde havuz sistemi uygulaması başlamıştır. Bu uygulama ile hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görevlendirileceğinin bakanlıkça elektronik ortamda belirlenmeye başlanmıştır. Yapı sahipleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının bakanlık havuz sisteminden otomatik olarak belirlenmesiyle, yapı denetim kuruluşları ile yüklenici arasındaki ticari bağın kesilerek yapı denetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek imalat kalitesinin artırılması hedeflenmiştir" dedi.

"İnşaat sahasına getirilen betona ait tüm süreçler elektronik ortamda denetlenmeye başlanmıştır"

İl Müdürü Budak açıklamasının devamında, "Yeni yapı denetim sistemi çerçevesinde inşaatlar yapılırken kullanılan beton kalitesinin denetimleri de yine Bakanlığımızca lisanslandırılmış yapı malzemeleri laboratuvarları tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda Elektronik Beton İzleme Sistemine (EBIS) geçilmiştir. EBIS beton döküm esnasında beton numunesi içine bir elektronik çip konularak denetimler bu çipli beton numuneleri üzerinden sağlanmakla birlikte yapılarda kullanılan betonun denetiminin daha sağlıklı ve güvenilir olarak yapılması hedeflenmiştir. Böylece ülkemiz adına kaliteli ve yaşanabilir marka şehirler oluşturma hedefine bir adım daha yaklaşılarak, vatandaşlarımıza depremlere karşı daha güvenli yapılarda yaşama imkanı sağlanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren hazır beton üreticileri karekodlu irsaliye ve araç mikseri etiketi ile EBİS'e dahil edilmiş ve bakanlığımızca karekodlu irsaliyeler sayesinde üretilen betona ilişkin bilgilerin elektronik ortama aktarılması sağlanmıştır. İnşaat sahasına getirilen betona ait tüm süreçler elektronik ortamda denetlenmeye başlanmıştır. Yeni sistem ile beton üretiminin, santraldeki sürecinden itibaren kayıt altına alınması, beton üretim sürecinin takibi ile betonda ortaya çıkabilecek hata, kayıp ve aksaklıkların önüne geçilmesi sağlanmıştır" dedi.