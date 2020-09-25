Bilecik'te Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AFAD çalışanlarına "İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri" konulu eğitim verildi.

AFAD Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AFAD işbirliğiyle "İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri" konulu eğitim verildi. Eğitimde personelin çalışma ortamı ve aile ortamında birbirleri ile iyi ilişkiler kurabilmesi için kullanılan iletişim yöntemleri ve haberleşme tekniklerini kullanarak verimliliğin artırılması amaçlandı.