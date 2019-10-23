İş dünyasından eğitime destek

Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrika tarafından yenilenen Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nin konferans salonu törenle açıldı.

Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni sonrası bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'i eğitimde en iddialı illerden birisi haline getirebileceklerini ifade ederek, “Çocuklarımız bizim için çok değerli. Yetkin insanlar yetiştirelim. İletişim dili iyi olan kendini iyi ifade eden bir insanın hayatta başarısız olma ihtimali olmaz. Kendilerine emanet ettiğimiz bir işin gereğini yerine getirsinler, bu anlayışta olsunlar. Bayrağı verdik o bayrağı yere düşürmesinler. Devlet ve millet olarak sahip olduğumuz milli ve manevi değerleri, bizi bir arada tutan temel değerlerimizi çok iyi benimsesinler. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler bizi temsil ettikleri bilinciyle hareket etsinler, davranışlarıyla örnek olsunlar. Yaptıkları işi en iyi yapanlardan olsunlar. Çocuklarımızı bu anlayışla yetiştirelim istiyoruz. Sonra akademik başarı istiyoruz. Bilecik'i eğitimde en iddialı illerden biri haline getirebiliriz. Özveriyle devamlı çalışacağız. Çalışmak bir hayat tarzı olursa, mutluluk kaynağı olur” ifadelerini kullandı.

Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak ise, 1994 yılından bu yana üretim, ihracat ve istihdam sağladıkları kente farklı değerler katmak istediklerini belirterek, “Yaklaşık 10 yıldır eğitim konusunda bir okula değmeye çalıştık. Yaptıklarımızı sosyal sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. İlimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İnsan hazmederse, araştırırsa, okursa, sorarsa ve takip ederse başaramayacağı bir şey yoktur” dedi.

Son olarak konuşma yapan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ ise, “Yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Eğitim sadece devlet imkanlarıyla yapılabilecek bir alan değildir. Hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması, yatırım yapması fevkalade önemlidir” şeklinde konuştu.