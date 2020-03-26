İş insanları destekliyor Vefa Sosyal Destek Grubu dağıtıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki duyarlı iş insanlarının 65 yaş üstü hastalara ve ihtiyaç sahiplerine sağladığımız gıda paketi ve yemek yardımlarını Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dağıtıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaneli'nde de krulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.Osmanelili iş insanı Levent Bulgurcu'nin sağladığı günde 100 kişiye sıcak yemek yardımı grup üyeleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

"Değerli yardımseverlerden kampanyamıza desteklerini bekliyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçe Kaymakamlığı ve belediye olarak kurduğumuzı Vefa Sosyal Destek Grubu, hayırseverlerin yemek yardımlarını ve belediyemizin erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek teslim ediyor. Osmaneli'nde özellikle Ramazan aylarında oluşturduğumuz iftar sofralarına halkımızın ve sanayicilerimizin büyük destekleri olmuştu. Şu an içinde bulunduğumuz ortam yine benzer yardımlara ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Değerli hayırseverlerin ve değerli şirketlerimizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamızı istediği gıda ve yemek yardımlarını Osmaneli Belediyesi olarak topluyoruz ve dağıtımını yapıyoruz. Bu dönemde de yardımseverlerin Belediyemiz kanalı ile yardımlarını ulaştırmak üzere desteklerini bekliyoruz. Bu anlamda iş insanımız Levent Bulgurcu kardeşimize yardımları için teşekkür ediyoruz. Değerli yardımseverlerden kampanyamıza desteklerini bekliyoruz" dedi.