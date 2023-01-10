İhlas Haber Ajansı

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İş insanlarından kütüphane desteği

Bilecik’te sanayi ve hizmet kuruluşları eğitime destek vermeye devam ediyor.

Bilecik'te sanayi ve hizmet kuruluşları eğitime destek vermeye devam ediyor.


Bilecik'te hayırsever sanayi ve hizmet kuruluşları eğitime destek vererek öğrencilere kütüphane yardımında bulundu.


İş insanlarının Osmaneli Balaban İlkokuluna bin adet kitaptan oluşan kütüphane ve zengin mobilya desteği sağlayarak öğrencilere huzurlu bir ortama kavuşturdu.


Mutluluklarını dile getiren öğrenciler, kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür etti. Firma temsilcilerine ilçe yöneticileri plaket takdim ederek, “Böyle güzel katkılar eğitimin en güzel rötuşlarıdır” dedi.

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