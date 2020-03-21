İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray tarafından işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray tarafından işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.


Tüm dünyayı etkileyen ve maalesef ülkemizde de görülen ve her geçen gün vaka sayısı artan korona virüsüne karşı uygulanacak 14 kuralın işaret dili ile videosu hazırlandı. Bu klip ile işitme engellilere korona virüsten nasıl korunacakları anlatıldı. İşaret Dili Kursu Öğretmeni Ece Demiray ayrıca video klibinin sonunda, "Türk Milleti bu zorlu zamanı bitirecektir. Şimdilik yapmamız gereken evde kalmaktır. Lütfen evde kalın" diyerek herkese evde kalma çağrısı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.