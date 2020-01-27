İşçilere yıllık yüzde 27 ücret artışı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2020-2022 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirterek, "İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin aylık ücretlerine ilk bir yıllık süre için yüzde 27, ikinci yıl için memur maaş zammı ve enflasyon farkı yevmiyelerine ve tüm sosyal haklarına yansıtılmak üzere anlaşmaya varıldı" dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanlığı ile Belediye-İş Sendikası arasında 2020-2022 yılı toplu iş sözleşmesi düzenlenen tören ile imzalandı. Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye-İş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve belediye personeli katıldı.

Pazaryeri Belediyesi çalışanlarının 2 yıllık toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandığı anlatan Başkan Tekin, "İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin aylık ücretlerine ilk bir yıllık süre için yüzde 27, ikinci yıl için memur maaş zammı ve enflasyon farkı yevmiyelerine ve tüm sosyal haklarına yansıtılmak üzere anlaşmaya varıldı. Çok zengin bir belediye değiliz ama sizlerin de kıymetini bilirim. O yüzden sendika ile gayet güzel bir şekilde orta yolda buluştuk. Birbirimizin kıymetini bilerek çalışacağız. Herkes işini düzgün yaparsa hiçbir problem yaşamayız. İmzaladığımız sözleşme hepimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ise, bu sözleşmede belediye başkanın taşın altına elini koyduğunu anlatarak, "Koşulları yapılabilecek maksimum seviyeye getirdi. Güzel bir sözleşme yaptık, koşulların düzeldiği konusunda huzurluyum. Bu sebepten ötürü belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Zekiye Tekin ve Ahmet Recep Moripek işçilerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Tören, toplu olarak hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.