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İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu

Bilecik’in Osmaneli İlçesi Selimiye köyünde iş yerine gitmeyen bir kişi, tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Selimiye köyünde iş yerine gitmeyen bir kişi, tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Osmaneli'de mermer fabrikasında çalışan Tevfik Göktaş (48) isimli şahıs, Pazartesi gününden itibaren iş yerine gitmedi. Durumundan şüphelenen iş arkadaşları ve yakınları, Göktaş'ın Selimiye köyündeki evine gittiler. Çaldıkları kapı açılmayınca camı kırarak eve giren iş arkadaşları ve yakınları odada Göktaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eve Jandarma ve 112 ekipleri çağrıldı. Evde incelemelerde bulunan sağlık ekipleri, yalnız yaşayan adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Yapılan incelemenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tevfik Göktaş'ın cenazesi, kesin ölüm sonuncunun belirlenmesi için Bursa Adli tıp kurumuna gönderilecek.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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