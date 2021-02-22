İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini usulsüz kullan sürücülere ceza yağdı

Bilecik kent genelinde jandarma ekipleri tarafından ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 728 araç kontrol edildi, 13 araca 9 bin 881 trafik idari para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığının talimatıyla, Türkiye geneli özel ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma trafik timlerinin katılımıyla, sorumluluk bölgelerinde bir denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, icra edilen denetim ve kontrollerde 728 araç kontrol edilmiş, trafik kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 13 araca 9 bin 881 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 araçta trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.