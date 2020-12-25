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Işıl ışıl olan Atatürk Parkı havadan böyle görüntülendi

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde yapılan Atatürk Parkı, yapılan ışıklandırma çalışmaları ile yılbaşına hazırlandı.

Işıl olan Atatürk Parkı havadan böyle görüntülendi.


Belediye Başkanı Semih Şahin'in, "Bilecik Rahat Nefes Alacak'' düşüncesiyle gerçekleştirilen Atatürk Parkı, yeşil alanları, dinlenme noktaları ve ışıklandırma sistemleriyle yılbaşına hazır hale getirildi. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlarımızın açıldığı ilk günden bu yana yoğun şekilde zaman geçirdiği Atatürk Parkı, gerek Bilecikliler tarafından gerek şehrimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın fotoğraf karesinde yer almaya başladı. Atatürk Parkı'nda yer alan ve vatandaşlarımızın fotoğraf çektirdiği kardan adam heykeli, yılbaşı ağacı ve figürleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik Amirliği çalışanları tarafından yapılarak, parkın birçok noktasını süsledi. Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmanın mutluluğu yaşadığını belirterek, tüm Bilecikliler ve vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik etti.


Yapılan çalışmalar sonrası ışıl olan park havadan görüntülenirken, oluşan renk cümbüşü adeta kendisine hayran bıraktı.

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