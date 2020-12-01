İşin uzmanı uyardı: "Yeni takılan kış lastiklerinin alıştırmaya ihtiyacı var"

Tüm Türkiye'de bugün itibariyle takması zorunlu hale gelen kış lastiklerinin alıştırmaya ihtiyacı olduğunu anlatan lastikçi Yalçın Şen, “Yeni aldığınız kışlık lastikleri kar yağmadı diye kullanmayıp, kar yağdığında kullanırsanız yeterli performansı göremezsiniz" dedi.

1 Aralık'tan itibaren başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Bilecik'te lastik bayileri önlerinde yoğunluk oluştu. Bugünden itibaren başlayacak uygulamada güvenilir sürüş için araç lastiklerinin büyük önem taşıdığı anlatan Şen, "Şu an kış aylarına yavaş yavaş gelmeye başladı. Kış lastiklerinde kullanılan özel malzemeden dolayı 7 derecenin altındaki soğuk hava koşullarında, kar ve buzda tutunması artmaktadır. Kış lastiği kışın kar yağsın ya da yağmasın düşük sıcaklıklarda aracın yola tutunmasını arttırmakta, aşırı buzlanma olmadığı sürece aracın kar üzerinde gitmesine ve durmasına olanak vermektedir" dedi.

Bugünden itibaren başlayacak uygulama 1 Nisan'da sona ereceğini anlatan Şen, "Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kimi sürücüler açlarına ilk kez satın aldığı kış lastiklerini taktırırken kimileri de yanlarında getirdiği kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirdi. Kış lastiği taktıran sürücüler, uygulamanın trafikte güvenlik açısından önemine vurgu yaparken trafiğe çıkacak bütün sürücülerin araçlarına kış lastiği takmasını tavsiye ederim" dedi.