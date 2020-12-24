İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşletme sahibinin sahip çıktığı yaralı şahin tedavi altına alındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan şahin, teslim edildiği Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan şahin, teslim edildiği Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.


Bilecik - Sakarya karayolunda bulunan bir tesiste işletmecilik yapan Furkan Kuzu, yol kenarında yaralı vaziyette bir şahin gördü. Şahini bulunduğu yerden alan Kuzu, Osmaneli Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Yaralı kuşu teslim alan Belediye Veterineri Bahadır Kaya, tedavi altına alınan şahinin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağını bildirirken, duyarlı davranışından dolayı tesis sahibi Furkan Kuzu'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.