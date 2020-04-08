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İşsizlik sigortası ödemeleri evlerde yapılıyor

Yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında İŞKUR işsizlik sigortası ödemeleri PTT çalışanları tarafından vatandaşların PTT iş yerlerine gitmelerine gerek kalmadan konutlarında teslim edilmeye başlandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında, PTT personeli tarafından zarflara konulan İŞKUR ödemeleri, belirlenen adreslere iletilmek üzere PTT görevlilerine teslim ediliyor. Korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde İŞKUR ödemelerinde yeni bir uygulamaya gidildiğini belirten PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, ''Hak sahibi vatandaşların kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderilecek. Kişiye özel tek kullanımlık formu online olarak doldurarak ödeme bedellerini, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek. Covid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla, İŞKUR işsizlik sigortası ödemelerini de, PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz. Böylece vatandaşlarımız ödemelerini kolaylıkla alabilecek'' ifadesinde bulundu.


Görevliler, ilk etapta il genelinde 134 kişinin evlerine giderek, vatandaşların 2020 Mart ayı işsizlik sigortası ödemelerini evlerinde ödüyor.

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