İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklâl Marşı coşkuyla okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı üzerine tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerindeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerindeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.


Öğrencilerle beraber her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı coşkuyla okunan İstiklâl Marşı uzun süredir devam korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle okunamıyordu. İstiklal Marşı, tüm Türkiye'de aynı saatte hep bir ağızdan okundu. Bu kapsamda Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu bahçesinde Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılımı ile bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşku ile okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.