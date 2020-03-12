İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

Osmaneli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu olduğu programa, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür yardımcısı Mustafa Öztürk, Jandarma Komutan vekili Jandarma kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Cumhuriyet Ortaokul Müdürü Yılmaz Uğur “Yüce milletimizin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırarak milletimizin sembolü olan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99'nci yıldönümünü kutluyoruz. İstiklal Marşımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur. İstiklal Marşı, bu milletin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir. Milli mücadele günlerinin heyecanını içinde taşıyan İstiklal Marşımız, ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgür bir şekilde dalgalandıkça milletimizin ortak sesi, ortak vicdanı olmaya devam edecektir. Aziz milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un veciz dizeleriyle tarihe not olarak düşülmüş ve ebedileştirilmiştir” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan programda şiirler okundu. İstiklal Marşının kabulü oyunu büyük beğeni kazandı. Okullar arasında düzenlenen 'İstiklal Marşını en güzel okuma' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin milli marşı okumaları ve öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.