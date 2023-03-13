İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu olduğu programa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür vekili komiser Bünyamin Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi salonundaki anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi Müdürü Duran Boran “Yüce milletimizin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırarak milletimizin sembolü olan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıldönümünü kutluyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak kahraman ordumuza ithaf edilen, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşkuyla ve oy birliğiyle milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan programda şiirler okundu. İstiklal Marşının kabulü oyunu büyük beğeni kazandı. Okullar arasında düzenlenen 'İstiklal Marşını en güzel okuma' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin milli marşı okumaları ve protokolün öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.