İstiridye mantarı tezgahtaki yerini koruyor

Bilecik'te köylüler tarafından toplanan, "kavak mantarı" ismiyle de bilinen istiridye mantarı pazar tezgahlarındaki yerini koruyor.

Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kapalı pazarda tezgahlarda yerini alan istiridye mantarının kilosu 15 TL'den alıcıları bekliyor. İstiridye mantarının sağlık açısından da çok faydası olduğunu belirten mantar satıcısı Ersin Güler, “İstiridye mantarı kavak mantarı olarak da bilinir. Kendi üretimimiz ve çok faydalı. Kilosunu 15 TL'ye satıyoruz. Bu mantara talep gerçekten çok fazla. Sağlık açısından çok faydalı bir mantar olduğu için çok hızlı satış yapıyoruz. Kolesterol hastaları, tansiyon hastaları özellikle talep ediyor. Bu mantarı bizler Gülümbe'de kurduğumuz bir serada yetiştiriyoruz. Genelde İstanbul'a gönderdiğimiz mantardan da Bilecik'teki pazar tezgahlarımıza da ihtiyacımız kadar getiriyoruz" dedi.