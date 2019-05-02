İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İşyeri tamamen yandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında iş yeri kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında iş yeri kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Yediler Mahallesi 584. Sokak üzerinde bulunan Adullah A. isimli vatandaşa ait ahşap taş kesme atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangın sonrasında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.