'İtalyan Osmanlı Konuşmaları' konferansı düzenlendi

Dr. Parisa Göker, 'İtalyan Osmanlı Konuşmaları' konferansına katılarak, geç Osmanlı dönemi saray bahçelerinde batı etkisini hakkında konutu.

İtalyan Dostluk Derneği (CASA ITALIA) tarafından düzenlenen İtalyan Yarımadası ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler üzerine toplantılar dizisinin kapsamında 'İtalyan Osmanlı Konuşmaları' konferansı telekonferans sistemiyle düzenlendi. Moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. ConsueloEmiljMalara'nın yaptığı konferansta Doç. Dr. Göker, 'Geç Osmanlı Dönemi Saray Bahçelerinde Batı Etkisi' (Western Influence in thePalaceGardens of LateOttomanEra) konulu bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Göker, konuşması kapsamında tarihi saray bahçelerinin önemi, 19'üncü yüzyıl saray bahçelerinde Rönesans ve Barok sanatının etkisi ve izlerini gerek yapısal ve bitkisel materyal kullanımı gerekse mekânsal organizasyon ve düzenleme ilkeleri açısından değerlendirdiği örnekleri sundu.