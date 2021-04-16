İtfaiye müdürlüğünden bilgilendirme broşürü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde itfaiye ekiplerince vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler ilçe genelinde çeşitli noktalara asıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 'Yangın anında doğru davranış şekilleri', 'Yangına karşı alınacak önlemler' başlıkları altında topladığı broşürleri ilçe genelinde çeşitli noktalara astı. Yangın anında doğru davranış şekillerinin grafikler ile anlatıldığı hayati önem taşıyan bilgilendirme broşürleri, dolmuşlar, kapalı pazar, AVM girişleri ve duraklara asılmasının ardından esnafa da dağıtıldı.

Yangın sırasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı broşürde aynı zamanda yangınlara karşı alınacak önlemlerinde bulunurken, itfaiye ekipleri alınan küçük önlemlerin büyük felaketleri engellediğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.