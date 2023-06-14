İtfaiyeci amcalarına yaptıkları resimleri hediye ettiler

Bozüyük'te Yeni Mahalle'de eğitim veren Bozüyük Anaokulu'nun minik öğrencileri, yangın eğitimi aldı.

Deneyimli itfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken itfaiye araçları da tanıtılarak ne işe yaradıkları ve nasıl kullanıldıkları basit bir dille anlatıldı. Miniklere ayrıca yangın gördüklerinde aciliyetle 112'yi aramaları gerektiği söylenerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İtfaiyeci kıyafetleri giyen minik öğrenciler son olarak yangın söndürme hortumu kullanarak pratik yaparken kendilerine kağıt helva ve meyve suyu ikramı yapıldı.