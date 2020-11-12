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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaneli'nde esnafı dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bilecik’in Osmaneli ilçesine geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bilecik'in Osmaneli ilçesine geldi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk ziyaretine Bozüyük ilçesinden başladı. Ardından Bilecik'e geçen Akşener, burada Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti. Son olarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i burada İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, CHP İlçe Başkanı İsmail Er, İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı. Akşener, partililer ile bir süre sohbet ettikten sonra ilçede esnafı ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çeşitli hediyeler takdim etti. Akşener ilçe esnaf ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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