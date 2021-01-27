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İzmir Valisi Köşger'den Bilecik AFAD personeline teşekkür mektubu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde görev yapan Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) görevli 2 personele teşekkür mektubu gönderdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde görev yapan Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) görevli 2 personele teşekkür mektubu gönderdi.


30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında barınma merkezlerinde görev yapan Şube Müdürü Yılmaz Durmuş ve Şef Ercüment Diyar'a İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından teşekkür mektubu gönderdi. Mektuplar ikiliye Kurum Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından teslim edildi.


Ayrıca, AFAD personeli mühendis Betül Balaban, enformasyon memuru Erkan Dokuzlar ve Santral Memuru Nazmiye Birgül yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiler. Personelin başarı belgeleri Kurum Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından teslim edildi.

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