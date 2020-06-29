İznik Belediye Başkanı Usta, Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e ziyarette bulundu.

Başkanlar Usta ve Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ile birlikte tesisler ziyaret edildi. İki ilçenin işbirliği yapabilecekleri projeleri değerlendiren başkanlar, karşılıklı olarak her konuda özellikle tarım ve turizm konularında büyük gelişim sağlayabileceklerini ifade ettiler. Başkan Münür Şahin, ziyaretleri için İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ve heyetine teşekkür ederek, ‘'İznik ve Osmaneli çok eski yerleşim yerleridir. İznik ilçemizin tarihi 4 kapısından Lefke kapı Osmaneli ile tarihi bağın önemli bir kültürel varlığıdır. Turizm açısından da ilçeler arasında yapılacak işbirliği iki tarihi kentimize de büyük katkı sağlayacaktır.'' dedi.