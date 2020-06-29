İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznik Belediye Başkanı Usta, Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e ziyarette bulundu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e ziyarette bulundu.


Başkanlar Usta ve Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ile birlikte tesisler ziyaret edildi. İki ilçenin işbirliği yapabilecekleri projeleri değerlendiren başkanlar, karşılıklı olarak her konuda özellikle tarım ve turizm konularında büyük gelişim sağlayabileceklerini ifade ettiler. Başkan Münür Şahin, ziyaretleri için İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ve heyetine teşekkür ederek, ‘'İznik ve Osmaneli çok eski yerleşim yerleridir. İznik ilçemizin tarihi 4 kapısından Lefke kapı Osmaneli ile tarihi bağın önemli bir kültürel varlığıdır. Turizm açısından da ilçeler arasında yapılacak işbirliği iki tarihi kentimize de büyük katkı sağlayacaktır.'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.