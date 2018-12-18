Jandarma definecilere göz açtırmıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesimde devriye gezen jandarma timi, kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Arıcaklar köyü sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan, H.Ç., Y.M, A.Ş., T.K. ve C.Ö. isimli 5 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ayrıca jandarma ekipleri yapmış oldukları aramada şahıslarla birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet define arama dedektörü ve 12 adet muhtelif kazı malzemesini de ele geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.