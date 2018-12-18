İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma definecilere göz açtırmıyor

Bilecik’in Gölpazarı ilçesimde devriye gezen jandarma timi, kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesimde devriye gezen jandarma timi, kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı.


Alınan bilgilere göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Arıcaklar köyü sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan, H.Ç., Y.M, A.Ş., T.K. ve C.Ö. isimli 5 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ayrıca jandarma ekipleri yapmış oldukları aramada şahıslarla birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet define arama dedektörü ve 12 adet muhtelif kazı malzemesini de ele geçirdi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.