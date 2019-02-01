İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekipleri tarafından ölmek üzerineyken bulundu

Bilecik’te devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yol kenarında ölmek üzerineyken bulunan yavru atmaca, tedavi altına alındı.

Bilecik'te devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yol kenarında ölmek üzerineyken bulunan yavru atmaca, tedavi altına alındı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ekipleri, Küçükyenice Köyü'nden Gemici Köyü'ne seyir halindeyken yerde uçmaya mecali olmayan yavru bir atmacaya rastladılar. Açlıktan bitkin düştüğü öğrenilen yavru atmaca jandarma ekipleri tarafından ilçeye getirildi. Burada bir veterinere götürülen yavru atmacanın hem karnı doyuruldu, hem de tedavi altına alındı. Yavru atmacanın tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.