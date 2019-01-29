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Jandarma göz açtırmıyor

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.


Alından bilgilere göre, ilçeye bağlı Balçıkhisar Köyüne yakın bir mevkide icra edilen devriye faaliyeti esnasında ekipler, yol kenarına yakın bir yerde arazide 3 erkek şahsı farketti. Yapılan incele sonucu kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.P., O.E. ve M.Ş. isimli şahıslar, yanlarındaki 1 adet detektör, 1 adet kazma ve 1 adet kürekle birlikte yakalandı.


Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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