Jandarma göz açtırmıyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alından bilgilere göre, ilçeye bağlı Balçıkhisar Köyüne yakın bir mevkide icra edilen devriye faaliyeti esnasında ekipler, yol kenarına yakın bir yerde arazide 3 erkek şahsı farketti. Yapılan incele sonucu kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.P., O.E. ve M.Ş. isimli şahıslar, yanlarındaki 1 adet detektör, 1 adet kazma ve 1 adet kürekle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldıkları öğrenildi.