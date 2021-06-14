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Jandarma ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı.


Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Bilecik merkez 700. Yıl İlköğretim okulu öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Önce kurum bahçesine gelen minik öğrencilere jandarma tanıtılarak icra ettiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma araçlara binen minikler hatıra fotoğrafı çektirirken, jandarma abileri tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

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